Voici les 3 prénoms les plus donnés aux garçons dans le Rhône

L’Insee a dévoilé cet été son traditionnel classement des prénoms les plus donnés aux bébés en France en s’appuyant sur les fichiers de l’état civil.

Au niveau national chez les petits garçons, Gabriel, Raphaël et Louis arrivent en tête. Du côté du département du Rhône, on suit plus ou moins ce classement puisque Gabriel prend largement la première place avec 160 naissances enregistrées en 2024 dans notre département.

Le podium est en revanche complété par Arthur (125 naissances) et Adam (120 naissances). Au pied du podium, Léon et Léo sont également populaires dans le choix des parents avec 115 naissances dans le Rhône en 2024.

A noter que chez les petites filles, Louise prend sans surprise la tête du tableau… mais à égalité avec un autre prénom dont la rédaction vous parlait déjà ici.