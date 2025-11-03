Cette marque de prêt-à-porter féminin fête ses 10 ans à Lyon

Lancée en 2015 à Toulouse, la marque Grungemama fête cette année son dixième anniversaire. A cette occasion, une tournée est organisée par la fondatrice Nathalie qui entend bien partir à la rencontre de ses clientes.

Il faut dire que la marque est particulièrement populaire sur les réseaux sociaux avec plus de 845 000 abonnés sur Instagram. Grungemama, qui propose des looks rock et bohèmes, possède plusieurs boutiques en France, notamment à Paris, Bordeaux, Rouen, Marseille, Lille, Saint-Jean-de-Luz, Madrid en Espagne… et Lyon depuis mai dernier. Le magasin se trouve rue Emile Zola dans le 2e arrondissement.

C’est là que se déroulera ce samedi l’anniversaire de la marque avec au programme des séances personnalisées de relooking avec la fondatrice de Grungemama (il est obligatoire de s’inscrire). Le rendez-vous est donné de 10h à 19h. "Une journée 100% style & good vibes", résume la marque. La tournée se poursuivra à Paris, Rouen ou encore Bordeaux.