Cinq femmes mises à l’honneur par un aéroport près de Lyon

Du nouveau du côté de l’aéroport Lyon-Bron. Les rues situées sur l’emprise de la plateforme gérée par VINCI Airports portent désormais les noms de figures emblématiques de l’aéronautique française.

On retrouve notamment cinq femmes : Reine Givord qui fut la première femme à sauter en parachute à Bron, Élisabeth Boselli, première femme pilote de chasse en France, Marie Marvingt, pionnière de l’aviation sanitaire, Jacqueline Auriol, première femme pilote d’essai, et Thérèse Pelletier, parmi les premières femmes à avoir obtenu un brevet de pilote en France.

Cinq hommes sont également mis à l’honneur : Gaston Caudron, concepteur avec son frère des avions Caudron, Albert Kimmerling, fondateur de la première école de pilotage de l’aéroport, Antoine-Marie Poidebard, aviateur et photographe, Armand Zipfel, l’un des premiers Lyonnais à voler et Louis Mouillard, pionnier lyonnais de l’aviation.

Cette initiative, réalisée en collaboration avec les municipalités de Bron, Chassieu et Saint-Priest, a pour objectif d’améliorer "l’orientation des usagers et des visiteurs, tout en célébrant la riche histoire de l’aéronautique française et lyonnaise, avec un hommage à dix figures emblématiques", explique VINCI Airports.