"Je trouvais ça injuste" : Carole raconte sa vie après son infarctus

Carole Berger, Lyonnaise, professeure de français et nouvelle autrice, raconte le jour où sa vie a pris un virage inattendu. Il y a tout juste un an, elle ressentait depuis quelque temps une douleur intense au bras. Inquiète, elle consulte plusieurs médecins, sans réponse concrète. Jusqu’au jour où une cardiologue lui annonce : elle est en train de faire une mort subite. "J’étais en plein début d’infarctus, j’aurais pu y rester. J’ai eu très peur pour moi", confie-t-elle.

Carole subit alors une coronarographie pour examiner ses artères, suivie de la pose d’un stent. Un geste médical qui lui sauve la vie, et surtout, lui permet d’envisager un retour à une vie normale.

Pourtant, rien ne la prédisposait à un tel événement : sportive, en bonne santé, avec une hygiène de vie irréprochable. "Je cherchais une explication, je trouvais ça injuste", admet-elle.

En réalité, c’est le stress permanent de son métier qui semble être en cause. Enseignante dans un quartier en difficulté, elle accumulait les heures sans compter, investie corps et âmes pour ses élèves. "Je travaille avec des enfants qui demandent une attention particulière. Je ne comptais pas mon temps avec eux. Mais je me suis rendue compte qu’il fallait que je ralentisse, que je prenne soin de moi."

Une deuxième chance

C’est à ce moment-là que sa vie prend un tournant. Six ans plus tôt, après une rupture sentimentale, Carole avait commencé l’écriture d’un roman. Un projet mis de côté, faute de temps. Jusqu’à ce que la maladie vienne raviver cette envie enfouie. "Il ne faut pas abandonner ses projets. Il faut les prendre à bras-le-corps. Alors je me suis remise à écrire."

Et comme un signe du destin, une personne chère refait alors surface. Son ancien compagnon — une histoire d’amour rare, dit-elle — jouait même un rôle dans son roman. "Je vous laisse deviner lequel", sourit-elle.

Cette réapparition nourrit son inspiration.

Son roman met en scène une héroïne malheureuse, en quête d’elle-même, qui décide de tester sa féminité à travers un jeu de séduction sur mobile. Elle doit y séduire trois hommes, tous vulnérables, porteurs de blessures, qui vont se confier à elle. Ces rencontres vont bouleverser sa perception du masculin, et elle découvre un univers insoupçonné. "Mais hélas, le jeu se retourne contre elle : elle tombe amoureuse."

"Je vois mon avenir très différemment maintenant. Je me concentre sur ce qui m’importe vraiment. C’est essentiel de faire ce qu’on aime, ce qui nous fait du bien."

Une leçon de vie :

"Il ne faut jamais abandonner ses projets. Il faut aller au bout de ses envies, de ses défis, et ne rien mettre de côté."

La vie lui a offert une seconde chance, et elle entend bien ne pas la gâcher. Elle a terminé son premier roman et a déjà entamé l’écriture du tome 2, qui prolonge les aventures de son héroïne, Carolina.