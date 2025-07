"On n'a pas l'habitude de voir des personnes grosses heureuses": rencontre avec la lyonnaise Virginie Grossat

Sa vidéo publiée sur TikTok a suscité de nombreuses réactions, dépassant les 2,5 millions de vues. "Prendre l’avion quand on dépasse certains standards, ça peut être très complexant. Le but de ma vidéo, c’était de dire aux gens que le monde leur appartient aussi, qu’ils peuvent voyager, eux aussi. Donc je donne des petits tips : les extensions de ceinture, les bons plans pour les sièges…" Un message fort dans une société où les corps hors normes sont souvent invisibilisés, et où les infrastructures elles-mêmes, avions, sièges, équipements médicaux, ne sont pas toujours adaptées. "Quand on sort un peu du moule, comme c’est mon cas, ça peut vite devenir compliqué : les accoudoirs trop serrés, les brassards de tension trop petits, les lits d’hôpitaux inadaptés… Certaines personnes n’osent même plus aller voir un médecin. Moi, je suis là pour libérer la parole, pour leur donner confiance, pour qu’ils prennent soin d’eux."

"Au départ, je faisais juste la belle sur Instagram".

Tombée un peu par hasard dans le monde de l’influence, Virginie Grossat est aujourd’hui suivie par plus de 80 000 abonnés sur Instagram. Avec un contenu qui a évolué au fil du temps. "À la base, je faisais juste la belle sur Instagram. Mais quand tu es grosse et visible, ça devient politique, même si tu ne le cherches pas." De la mode grande taille à la confiance en soi, elle partage désormais des conseils pratiques, des réflexions, des récits personnels. Un contenu qui résonne pour beaucoup. "Il y a toujours de la mode, de l’ego et heureusement ! Mais maintenant, il y a aussi tout un volet sur la confiance en soi. Je reçois des messages super touchants : des gens qui me disent "J’ai booké mon billet pour la Martinique, j’ose enfin !" Certains s’identifient à moi. Ils se disent : si elle peut le faire, moi aussi."

Virginie a toujours été en surpoids, mais elle reconnaît avoir eu la chance d’évoluer dans une famille aimante et bienveillante. Une base solide pour affronter le regard des autres. "C’est plus facile pour moi d’accepter ce corps. J’ai toujours eu celui-là, je ne connais rien d’autre." Mais tout le monde ne partage pas cette bienveillance. Sur les réseaux sociaux, les commentaires violents se multiplient : moqueries, haine, jusqu’à des menaces de mort ou de viol. Certaines finissent en dépôt de plainte.

"On n’a pas l’habitude de voir des personnes grosses heureuses. Par exemple, récemment, je participais à un événement, un vide-dressing grande taille. Je cherchais une photo de groupe de femmes grosses en train de rigoler pour la communication. J’ai cherché dans les banques d’images. Rien. Juste des femmes en surpoids qui pleurent ou montent sur une balance. Jamais de femmes grosses heureuses." Elle est souvent accusée de "faire la promotion de l’obésité". Une critique qu’elle rejette fermement. "Je ne fais pas la promo de l’obésité. Je fais la promo du bien-être, de la confiance, du fait de vivre sa meilleure vie, peu importe sa taille." Un commentaire l’a particulièrement marquée : "Quelqu’un a écrit : “Elle, elle vit comme une mince.” C’est dingue, mais oui. Les gens sont tellement habitués à voir les personnes grosses se cacher, se priver, être discrètes… que le simple fait que je vive normalement, ça choque."

Une visibilité assumée, un avenir rêvé

Aujourd’hui, Virginie vit de son activité. Grâce à TikTok, aux partenariats avec des marques qu’elle aime, elle s’est construit une place dans l’univers de l’influence. "Mon but ultime ? Faire la couverture d’un magazine de mode, pas parce que je suis grosse, mais juste parce que je suis là. Parce que je suis une femme." Et pourquoi pas défiler pour Savage Fenty, la marque inclusive de Rihanna ? "C’est vrai que je collabore déjà avec Savage Fenty. Si Rihanna m’appelle pour un défilé… je prends ! AHAH"

Une leçon ?

"Vraiment, s’il y a un message que je veux faire passer, c’est d'oser. Mon surpoids ne m’a pas fermé de portes. Au contraire, il m’a ouvert plein d’opportunités. Si vous avez quelque chose qui vous rend unique, une passion, une différence, quelle qu’elle soit… c’est une force. Cassez les codes, poussez les barrières, et surtout, détachez-vous du regard des autres. Vous verrez, vous allez vivre votre meilleure vie !"