"Les femmes vont voter" : une exposition à Lyon pour se souvenir

Direction les Archives départementales et métropolitaines de Lyon pour une exposition évènement qui débute ce jeudi. Son nom ? "Les femmes vont voter, octobre 1944 – octobre 1945".

L’exposition revient en effet sur ce moment clé de la démocratie française ayant eu lieu lors des élections municipales puis législatives de 1945. L’objectif ? "Rendre visible ces femmes de la Libération dans leur diversité : les femmes "méritantes", résistantes et les femmes "déchues" par des accusations de collaboration, les femmes entrées en religion et celles entrées en politique".

A découvrir sur place : témoignages, presse féminine, photographies, tracts ou encore bulletins de vote. Ces derniers sont d’ailleurs le fruit d’un travail mené durant quatre ans par le réseau des correspondants départementaux de l’Institut d’histoire du temps présent.

L’exposition "Les femmes vont voter, octobre 1944 – octobre 1945" restera présente aux Archives départementales et métropolitaines de Lyon jusqu’au 28 mars 2026. Entrée libre et gratuite.