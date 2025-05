Au printemps, c’est le retour des brocantes à Lyon

Pour nous accompagner, Julie Thomas, avocate en droit des affaires, mais surtout amoureuse de la décoration, a accepté de nous donner ses conseils pour débuter cette chasse aux trésors.

Tout le monde s’est déjà retrouvé chez ses grands-parents à fouiller les placards en tombant sur de la vieille vaisselle en porcelaine ou sur un vieux buffet en bois massif. Des objets que l’on pourrait croire sans valeur, mais qui en ont une pour les connaisseurs. Aujourd’hui, chiner la pépite est devenu une activité qui séduit de nombreux Lyonnais. Mais alors comment chiner ? Où trouver les meilleurs objets ? Et comment faire de bonnes affaires ?

"Ma passion a démarré quand j’étais plus jeune, avec ma grand-mère. Elle adorait la vaisselle."

Une activité aussi écoresponsable, car à l’ère de la surconsommation, consommer de la seconde main permet de redonner vie à des objets inutilisés restant parfois en parfait état.

"Quand j’ai eu mes premiers appartements, j’ai passé beaucoup de temps à chercher des objets vintage. Des objets que l’on ne retrouve pas forcément dans le commerce, avec des matières nobles et surtout avec une histoire".

"C’est beaucoup de recherche parfois pour trouver quelque chose de sympa"

Chaque objet à une histoire que l’on peut apprendre en échangeant avec ses propriétaires ou avec les brocanteurs sur leur stand. Aujourd’hui il y a plusieurs moyens d’aborder la seconde main et c’est chacun ses goûts.

Pour les plus aventuriers d’entre vous, les brocantes de village et les vides maisons de grands-parents regorgent de trésors de plusieurs époques. Des objets avec un véritable cachet. On peut se renseigner sur les prochains événements à venir autour de chez soi sur videgrenier.org ou sur le site Brocabrac.

"C’est difficile de recommander la brocante d’un village en particulier parce qu’il suffit qu’une année, il y ait moins de brocanteurs professionnels ou que les particuliers aient moins d’articles. Il faut accepter de faire 30 minutes de route pour arriver et repartir avec rien. C’est le jeu."

Deux espaces proches de Lyon sont devenus des lieux incontournables dans le milieu de la seconde main.

Les Puces du Canal, situées à Villeurbanne et Le Village des Brocanteurs situé à une trentaine de minutes de Lyon regorgent de pépites et de professionnels qui partagent leur savoir sur leurs objets et leur histoire.

Les associations Emmaüs et Le foyer Notre-Dame des sans-abris sont aussi des lieux d’accueil de nombreux objets de décoration déposés par des particuliers qui souhaitent s’en séparer et qui feront le bonheur des autres.

Pour ceux qui débutent, il peut parfois être difficile de se rendre dans des brocantes physiques. Heureusement, de nombreux sites de brocante en ligne sont désormais disponibles, tels que Leboncoin ou Selency, qui figurent parmi les plus populaires.

Des amoureuses de la décoration à l’instar de Julie Thomas sont également présentes sur les réseaux sociaux, dénichant des pépites et les proposants à la vente via leur showroom en ligne. On retrouve les comptes de Broclover et Garance de f, deux Lyonnaises. C’est une manière de redonner une seconde vie à l’article tout en donnant du cachet à votre intérieur.