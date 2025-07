Avec Papote, la seconde main a trouvé son QG à Lyon

Au rayon des dépôts-ventes d’occasion, un petit nouveau vient de voir le jour à Lyon avec un nom qui ne passe pas inaperçu. Estelle Bourin et Mathilda Lohse ont lancé il y a quelques semaines Papote qu’elles présentent comme une nouvelle boutique lyonnaise pas comme les autres.

Le dépôt-vente propose en effet "une sélection contemporaine et colorée en seconde main" principalement pour les femmes et en développement chez les hommes. "On sélectionne nos pièces d’un œil assez assidu. On fait extrêmement attention au moindre détail", assure le binôme de copines passionnées par la seconde main.

Si Papote n’a pas encore son propre magasin à Lyon (mais l’espère prochainement), le concept partage les rayons de la boutique Clothe2Me à deux pas de la place Bellecour dans le 2e arrondissement avec au bout "un grand QG de la seconde main".

Estelle Bourin et Mathilda Lohse tiennent également à faire connaître leur dépôt-vente en organisant des évènements dans d’autres lieux lyonnais. C’est par exemple le cas du côté du restaurant The Hill Club près de Perrache. "Ça nous permet aussi de tester des arrondissements pour notre future boutique", insistent les deux fondatrices de Papote qui insistent sur une sélection complétant "des looks classiques".

A noter qu’une nocturne est prévue au mois de juillet afin de permettre une nouvelle fois aux Lyonnaises de faire une nouvelle fois découvrir le concept.