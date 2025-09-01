Les Zam Sœurs, un café - librairie – brocante en plein cœur du Vieux Lyon

Bienvenue chez Les Zam Sœurs, un lieu singulier sur les quais du 5ème arrondissement où il est possible de boire un thé, déguster un vin nature, acheter un livre et même chiner du mobilier !

Là-bas, le café se commande avec un bon bouquin. Ce lieu unique est né de l’imaginaire de Blandine et Pauline, toutes deux passionnées de lecture, d’objets et de design. Chez Les Zam Sœurs, on flâne en parcourant les livres sur les étagères et en zieutant le mobilier vintage. Rencontre avec ces deux sœurs au grand cœur :

Lyon Femmes : Présentez-vous !

Blandine et Pauline : On a 10 ans d’écart. Moi ça fait un an et demi que je suis en pause, je suis architecte (Pauline), remise en question… J’étais un peu en période de latence, ma sœur avait décidé aussi d’arrêter son activité dans la médiation scientifique. Blandine m’a présenté un nouveau projet, et j’ai sauté sur l’occasion. À deux, on se soutient.

Lyon Femmes : Pourquoi le projet librairie s’est transformé en librairie - café ?

Blandine et Pauline : Une amie (Sarah de Relie-Délivre) a ouvert une boutique dans les pentes. Quand elle a commencé en septembre, on était toujours autour d’elle à proposer de l’aide. On avait le retour des gens qui se sentaient comme à la maison. On s’était donc dit que c’était mieux que de faire un showroom avec des objets, un peu dépersonnalisé. Le fait de pouvoir se poser… Tu n’es même pas obligé d’acheter.

Lyon Femmes : Vous allez aussi lancer les rencontres littéraires à la rentrée !

Blandine et Pauline : Ça va être des moments phares, avec beaucoup d’autrices. On fait vivre le lieu, on fait se rencontrer des gens autour d’un thème qui leur parle. Ça a une portée plus culturelle qui nous intéresse aussi beaucoup. C’est Blandine qui propose les livres, mais les thèmes nous parlent à toutes les deux : l’écologie, le féminisme, les sujets liés aux violences, au handicap. On a envie de visibiliser ces thèmes. Si on peut le faire à notre échelle, c’est trop cool.

Lyon Femmes : Et côté épicerie ?

Blandine et Pauline : On a une sélection de vin à emporter, en passant en direct par des vigneronnes. Sinon, pour la petite restauration, on a fait au mieux en bossant avec des gens qui savent faire. On travaille avec Duclef pour les pâtisseries notamment.

Agenda des rencontres littéraires

Jeudi 2 octobre : Dalya Daoud pour son livre Challah la danse. Thème : Miroir social et réalités individuelles : comment écrire les quartiers populaires sans clichés ?

Dalya Daoud pour son livre Challah la danse. Thème : Miroir social et réalités individuelles : comment écrire les quartiers populaires sans clichés ? Jeudi 9 octobre : de recevoir : Najat Vallaud-Belkacem présidente de France terre d’asile et Marie Mullet-Abrassart présidente de Fondation Caritas France pour échanger autour de l'ouvrage Réfugiés co-écrit avec Benjamin Michallet. Thème : Accueillir les déplacés forcés, enjeux et perspectives pour une société inclusive.

de recevoir : Najat Vallaud-Belkacem présidente de France terre d’asile et Marie Mullet-Abrassart présidente de Fondation Caritas France pour échanger autour de l'ouvrage Réfugiés co-écrit avec Benjamin Michallet. Thème : Accueillir les déplacés forcés, enjeux et perspectives pour une société inclusive. Mercredi 15 octobre : Elvire Cassan et Benjamin Laurent de Cortex media pour échanger autour de l'ouvrage l'Odyssée des Dys. Thème : Une vie de Dys, réussir malgré les défis.

Elvire Cassan et Benjamin Laurent de Cortex media pour échanger autour de l'ouvrage l'Odyssée des Dys. Thème : Une vie de Dys, réussir malgré les défis. Jeudi 16 octobre : Christine Detrez pour échanger autour des ouvrages Crush et Sociologie des émotions édité chez les Éditions Flammarion et Dunod. Thème : Le Crush, une nouvelle forme de romantisme ? Remettre les émotions au cœur de la sociologie.

Christine Detrez pour échanger autour des ouvrages Crush et Sociologie des émotions édité chez les Éditions Flammarion et Dunod. Thème : Le Crush, une nouvelle forme de romantisme ? Remettre les émotions au cœur de la sociologie. Dimanche 16 novembre : Nora Bouazzouni pour échanger autour de l'ouvrage Violences en cuisine, une omerta à la française édité chez Stock. Thème : Violences en cuisine, sortir de l'omerta pour changer les pratiques.

Les Zam Sœurs, 5 quai Fulchiron et 9 rue Monseigneur Lavarenne, Lyon 5. Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h.