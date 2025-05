Cette friperie est de retour à Lyon avec plus de 10 000 vêtements et accessoires de seconde main 

La friperie évènementielle MINIMAXXX pose ses valises ce week-end à Lyon. Direction Heat dans le quartier de la Confluence pour faire de bonnes affaires à l’occasion d’un nouvel évènement.

Plus de 10 000 vêtements et accessoires de seconde main seront à saisir à l’occasion d’une friperie géante. Les prix iront de 1à 10 euros maximum. Des bacs à prix fixes (de 1 à 3 euros) et des bacs à prix libres seront également installés sur place. Des DJ-sets sont également prévus tout le week-end tout comme un marché de designers et d’archives sur la mode.

Entrée gratuite ce samedi 17 mai de 11h à 22h et ce dimanche 18 mai de 11h à 20h au 70 Quai Perrache dans le 2e arrondissement.