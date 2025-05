Un grand casting organisé à Lyon par cette prestigieuse agence de mannequins

Elite Model Look, le concours de la prestigieuse agence de modèles Elite, est de retour cette année dans les magasins des Galeries Lafayette.

Ce sont en tout 15 boutiques en France qui accueillent les participants à l’occasion de l’édition 2025 du célèbre casting. Ce dernier a déjà été eu lieu ces dernières semaines à Marseille, Montpellier ou encore Paris. "Au cours de son histoire, Elite Model Look a permis de découvrir les plus grands tops de ces dernières générations : Cindy Crawford, Gisèle Bundchen, Alessandra Ambrosio… les mannequins les plus iconiques ont ainsi fait leurs premiers pas au sein de l’agence Elite, à l’instar, plus récemment de Vittoria Ceretti, Mona Tougaard, ou encore Matthew Bell, talents qui continuent à faire la renommée de l’agence", indique Elite.

A Lyon, le rendez-vous le samedi 21 juin aux Galeries Lafayette du centre commercial de la Part-Dieu. Le casting est ouvert à tous à partir de 14 ans (avec une autorisation parentale requise pour les mineurs), sans critère de taille. Un formulaire est à remplir au préalable ici

A l'issue du concours, deux candidats auront la chance de signer un contrat avec Elite et au bout peut-être fouler les podiums du monde entier...