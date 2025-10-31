Une Lyonnaise lance une application de rencontre pas comme les autres

Tel est l’objectif de Clara Monty avec l’application de rencontre Mado dont la sortie est prévue ce 3 novembre. Un nom en hommage à ses grands-parents Marie et Dominique. "Un couple qui évoque beaucoup d’amour" pour la Lyonnaise de 29 ans qui travaille sur ce projet depuis maintenant deux ans.

En amour, Clara Monty a déjà trouvé sa moitié mais c’est un constat qui pousse la jeune femme à se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. "Personnellement, j’ai rencontré l’amour assez jeune à l’âge de 19 ans mais aujourd’hui, en observant mon entourage, je trouve que beaucoup de personnes de tous les âges souffrent de solitude et de célibat", confie la Lyonnaise qui imagine donc trouver une solution.

"Les applications se ressemblent beaucoup et ne sont parfois pas adaptées aux personnes qui cherchent une relation sérieuse. Je voulais créer un espace sain et bienveillant qui s’adresse à ceux qui ont ce point commun de chercher une relation sérieuse sans être trop une application élitiste", insiste-t-elle.

Afin de se différencier de cette concurrence, Clara Monty a d’abord souhaité mettre en place une vérification d’identité obligatoire à l’inscription "pour garantir la fiabilité des profils et éviter les faux profils et les fausses informations". La Lyonnaise a aussi développé un algorithme de compatibilité basé sur une centaine de questions auxquelles les inscrits doivent répondre. Il est question de la personnalité, des projets de vie ou encore de l’intimité.

"La volonté était de sortir du swipe. J’avais vraiment envie qu’on passe moins de temps sur l’application et qu’on sorte de ce côté surconsommation avec un taux de compatibilité qui propose des profils en priorité. L’idée était de faire gagner du temps sur des sujets qui pourraient poser des problèmes à un moment donné dans la relation", explique l’entrepreneuse.

Le questionnaire a notamment été réalisé avec une psychologue et une sexologue. Ces thérapeutes proposeront également sur l’application du contenu audio et rédactionnel en exclusivité pour les utilisateurs de Mado. "Des conseils simples sur comment construire une relation saine dès le début", assure Clara Monty.

L’application fonctionnera avec des abonnements mensuel allant de 13 à 28 euros. Près de 4000 utilisateurs sont attendus d’ici la fin de l’année 2025.

A.D.