Une cheffe lyonnaise va ouvrir un restaurant gastronomique 100% végétalien

Emily Dader nous l’annonçait au début de l’année 2024. "J’ai l’intention de concrétiser le projet d’ouverture de mon propre restaurant qui sera un concept assez inédit." Le rendez-vous est officiellement donné au mois de septembre dans le quartier d’Ainay au cœur du 2e arrondissement de Lyon, plus exactement 25 rue Franklin.

Trèfle ouvrira ses portes le 11 septembre avec "une expérience encore inédite dans la région : allier la finesse et la justesse d’une table gastronomique à une carte entièrement végétalienne, créative et durable". Un déjeuner en 3 temps (à 34 euros) sera proposé du jeudi au samedi ainsi qu’un dîner en 7 temps (à 68 euros) du mardi au samedi.

"Tous les plats seront 100% végétaliens, faits maison, créés à partir de produits de saison, majoritairement biologiques, locaux et issus de circuits courts. L’attention sera portée à chaque détail, dans et hors de l’assiette : compostage des bio-déchets, utilisation d’énergie verte, mobilier chiné ou de récupération, soutien aux petits producteurs et vignerons engagés", peut-on lire dans le communiqué de presse de présentation de Trèfle.

La cheffe Emily Dader a notamment dirigé les cuisines du restaurant Les Mauvaise Herbes (Lyon 1) avant de se consacrer à ce nouveau projet d’ouverture.