Louloute Homewear, la marque de pyjamas d’une ancienne Miss Lyon

Son visage ne vous semble peut-être pas inconnu. Julie Tagliavacca a en effet participé à l’élection de Miss France 2021 en tant que Miss Pays de La Loire. La jeune femme avait également été élue Miss Lyon 2018 et première dauphine de Miss Rhône la même année.

Aujourd’hui, le monde des Miss n’est plus d’actualité pour Julie Tagliavacca qui a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat avec sa marque de pyjamas baptisée Louloute Homewear. "Nos pyjamas sont pensés pour être portés par toutes", insiste la jeune femme. "Les pyjamas Louloute Homewear se distinguent par leur coupe oversize et des coutures placées avec précision pour mettre en valeur la silhouette, éviter l’effet trop plat et conserver une allure féminine et élégante, même en pyjama", poursuit-elle parlant d’un "univers girly et esthétique".

Une autre chose tenait à cœur à Julie Tagliavacca concernant la promotion de la marque. "Pas de mannequins professionnelles, pas de standards imposés, juste des femmes, dans toute leur diversité."