Cette marque lyonnaise lance sa première collection de plage

Du nouveau chez Coton vert. La marque lyonnaise de vêtements et d’accessoires éthiques lance une collection inédite. Il s’agit d’une collection de plage avec un maillot de bain une pièce pour les femmes et un short de bain pour les hommes. "Des maillots conçus pour convenir à un maximum de morphologies et garantis à vie", explique Benjamin Lenoir, le fondateur de Coton vert. Près de 250 personnes ont ainsi répondu à un questionnaire de co-création des maillots de bain.

Ces nouvelles pièces ont été imaginées après une demande des clients de la marque qui a l’habitude de répondre aux attentes de sa communauté depuis sa création en 2018. "Pour moi, il était logique dès le départ de partir des besoins et attentes réelles de notre communauté, pour concevoir nos vêtements. Car ce sont eux qui les porteront au quotidien. Nos clients ne se contentent pas de commander nos produits : ils participent concrètement au choix des modèles et à leur conception. Cette proximité nous permet de développer des vêtements qui répondent à des besoins réels plutôt qu’à des tendances passagères", poursuit Benjamin Lenoir.

Afin de financer la fabrication de cette collection, une campagne de financement participatif sur Ulule a été lancée par Coton vert au début du mois de juin. L’objectif est de réaliser 100 ventes pour officiellement lancer ces nouvelles pièces.