La mannequin lyonnaise Loli Bahia et la chanteuse Rosalía officiellement en couple ? 

Les rumeurs couraient depuis le début de l’année. Elles semblent se confirmer aujourd’hui. La chanteuse Rosalía et la mannequin lyonnaise Loli Bahia ont été vues cette semaine à New York. C’est là que la popstar espagnole donnait un concert dans le cadre de sa tournée mondiale faisant suite à la sortie en novembre dernier de son quatrième album intitulé Lux.

Les deux jeunes femmes ont été aperçues main dans la main ce mercredi dans les rues de la ville que l’on surnomme la Grosse Pomme. Selon la version américaine de Vogue, Rosalía aurait même dédié une de ses chansons à Loli Bahia lors de son concert new-yorkais. Une complicité évidente pour les fans de la chanteuse qui parle de Loli Bahia comme de sa petite amie. Pourtant aucune des deux n’a jamais officialisé la chose alors que plusieurs photos et vidéos ne cessent de montrer depuis le début de l’année une relation très proche.

Ces nouvelles photos alimentent encore plus la possibilité d’une romance entre les deux jeunes femmes. Née d’un père espagnol et d’une mère originaire d’Algérie, Loli Bahia a étudié la musique au Conservatoire de Lyon avant d’être repérée lors d’un concours de mode Egeri. Aujourd’hui, la jeune femme possède un joli CV après avoir travaillé avec Louis Vuitton, Valentino, Miu Miu, Chanel, Versace ou encore Yves Saint Laurent. Suivie par plus de 665 000 abonnés sur Instagram, elle a également interprété au cinéma la jeune Jeanne du Barry dans le film éponyme réalisé par Maïwenn et sortie en France en mai 2023.