La mannequin lyonnaise Loli Bahia en couple avec la chanteuse Rosalía ?

Elle est attendue le 16 mars prochain du côté de la LDLC Arena de Décines. Rosalía donnera le coup d’envoi à Lyon de sa tournée mondiale dans quelques semaines maintenant. De quoi réjouir les fans de la chanteuse espagnole ayant sorti en novembre dernier son quatrième album intitulé Lux.

Ce n’est pas la seule information qui fait parler en ce moment concernant Rosalía. La popstar espagnole ne manque en effet pas de faire l’objet de spéculations depuis la diffusion d’une vidéo dans laquelle on la voit main dans la main avec une autre femme dans les rues de Rio de Janeiro au Brésil. Cette dernière n’est pas une inconnue puisqu’il s’agit de la mannequin Loli Bahia.

Née d’un père espagnol et d’une mère originaire d’Algérie, Loli Bahia a étudié la musique au Conservatoire de Lyon avant d’être repérée lors d’un concours de mode Egeri. Aujourd’hui, la jeune femme de 23 ans possède un joli CV après avoir travaillé avec Louis Vuitton, Valentino, Miu Miu, Chanel, Versace ou encore Yves Saint Laurent. Suivie par plus de 446 000 abonnés sur Instagram, elle a également interprété au cinéma la jeune Jeanne du Barry dans le film éponyme réalisé par Maïwenn et sortie en France en mai 2023.

Aucune officialisation n’a cependant été faite par les deux jeunes femmes concernant cette potentielle histoire d’amour.