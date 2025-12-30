Ce couple lyonnais participe à l’anniversaire de "La France a un incroyable talent"

En octobre 2023, les téléspectateurs faisaient la connaissance de Danaé et Wilder lors de la 18e saison de La France a un incroyable talent. Le couple de la région lyonnaise avait ému avec un premier numéro d’acroyoga, une discipline découverte lors du confinement et devenue une véritable passion. Cette première prestation avait pris fin par la demande en mariage de Wilder à Danaé.

Le couple lyonnais avait ensuite poursuivi l’aventure de La France a un incroyable talent jusqu’à la finale où Danaé et Wilder avaient terminé à la quatrième place. Aujourd’hui, le duo est marié et s’apprête à participer à nouveau à la célèbre émission de M6 à l’occasion des 20 ans du programme.

La chaîne avait d’ailleurs lancé un vote en ligne au printemps dernier pour permettre à d’anciens candidats de revenir pour cet évènement. Une première soirée a eu lieu la semaine dernière et un seconde prime est prévu ce mardi soir. Karine Le Marchand reste à la présentation tandis que le jury est toujours composé de Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy. Rendez-vous à partir de 21h10.