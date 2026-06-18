Carla Misiti, l’influenceuse lyonnaise qui veut inspirer

Telle est la devise de Carla Misiti dans la vie mais également le titre d’un livre qu’elle tenait à écrire. La créatrice de contenu lyonnaise est également la fondatrice de l’agence Lumiglow ouverte à la suite de ses études en communication. "J’avais ce projet depuis le confinement puisque j’ai retrouvé des notes dans mon téléphone datant de quelques années où je mettais des petits mots à ne pas oublier si j’écrivais un livre", nous confie la jeune femme.

Aujourd’hui, la boucle est bouclée pour Carla Misiti qui vient de sortir Qui ne tente rien n’a rien, des mots qu’elle a également tenu à se faire tatouer. "C’est une devise qui me fait avancer. Je n’ai pas voulu que ce livre soit une simple biographie mais un guide qui va accompagner les lecteurs à évoluer et à introspecter sur eux-mêmes", explique l’influenceuse originaire de Bourg-en-Bresse.

L’ouvrage se décompose en cinq chapitres retraçant "les émotions" du parcours de Carla Misiti, notamment victime de harcèlement scolaire durant son enfance. "Je veux vraiment que ce livre soit un boost d’énergie et de confiance", poursuit-elle mettant en avant des exercices à réaliser dans le livre "pour avancer".

"Je veux aussi montrer qu’on peut partir du bas de l’échelle et gravir les échelons petit à petit mais qu’il suffit d’oser, de croire en soi et de ne pas faire attention au regard des autres. J’explique les embûches car ce n’est pas tout beau tout rose pour y arriver", ajoute Carla Misiti qui veut aujourd’hui faire grandir son agence avec le rêve dans un coin de sa tête de devenir actrice.