Qui est Emma Colins, la plus jeune autrice de romance, attendu à Lyon pour une dédicace ?

La librairie lyonnaise Aux grimoires romantiques accueillera ce samedi 20 juin la dédicace de la plus jeune autrice de romance en France. Il s’agit d’Emma Colins comptant plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux.

La jeune femme a sorti son premier roman intitulé Rebels en 2022 alors qu’elle n’avait que 14 ans. Emma Colins sortira ensuite Nos âmes enneigées aux éditions Slalom Romance. Son dernier roman Nos âmes ensoleillées sort ce jeudi 18 juin toujours chez Slalom Romance. "Une romance universitaire au cœur de l’Australie qui croyez-moi va vous faire autant rire que pleurer", explique la jeune autrice sur ses réseaux sociaux.

Emma Colins est donc attendue ce samedi 20 juin du côté de la librairie Aux grimoires romantiques dans le 2e arrondissement de Lyon de 15h à 18h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer à cette dédicace.