Un grand vide-dressing de vêtements de seconde main dédié aux grandes tailles à Lyon

"Pas juste 3 vêtements qui se courent après dans la boutique, mais des portants pleins, classés par taille dans toute la rue." L’enseigne Pastel organise ce samedi 20 juin le plus grand vide-dressing de Lyon de vêtements et accessoires dédié aux grandes tailles.

Le rendez-vous est donné devant la boutique lyonnaise de Pastel située 123 rue Sébastien Gryphe dans le 7e arrondissement. La rue sera piétonnisée pour l’occasion avec "plus de 1500 pièces des tailles 40 à 62 et plus, colorées et récentes".

Il est également possible de venir déposer ses pièces (uniquement à partir de la taille 40) jusqu’à ce mercredi 17 juin sans rendez-vous et aux horaires d’ouverture de la boutique.