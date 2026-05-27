Eva Longoria s’offre une virée shopping à Lyon

Si vous étiez dans le centre-ville de Lyon ce mardi après-midi, vous avez peut-être vu Eva Longoria. L’actrice révélée par la série Desperate Housewives a en effet été aperçue au sein de la capitale des Gaules dans le cadre du tournage de la saison 2 de son émission Searching for France mettant à l’honneur la culture et la gastronomie française.



"De la Champagne à Lyon et au-delà, Eva poursuit son voyage à travers la population, les traditions et les saveurs qui façonnent la culture française aujourd’hui", annonçait il y a quelques jours la chaîne américaine CNN qui diffuse l’émission de l’actrice ayant déjà fait escale à Paris, en Alsace, en Bretagne et en Bourgogne.





L’ex-compagne de Tony Parker a eu l’occasion de faire un peu de shopping en Presqu’île, notamment chez Zara et King Jouet. Eva Longoria aurait également découvert le restaurant Söma de la cheffe lyonnaise Sarah Hamza et aurait pris le thé chez Tingad. D’autres lieux seront-ils au programme de la visite de l’actrice au sein de la capitale des Gaules ? Encore un peu de patience puisque cet épisode de Searching for France consacré à Lyon ne sera pas diffusé avant 2027.