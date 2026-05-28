La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane qualifiée pour la demi-finale de Top Chef

Les quarts de finale de la saison 17 de Top Chef étaient diffusée ce mercredi soir sur M6. Ils étaient encore quatre candidats à espérer poursuivre la compétition avec au bout une place en demi-finale. Parmi eux : la cheffe lyonnaise Viviana Pisacane à la tête du Bœuf d’Argent dans le quartier du Vieux Lyon où elle travaille avec son frère, sa sœur et son beau-frère.

L’occasion pour la jeune femme de 28 ans de s’exprimer juste avant ce nouvel épisode. "Quel parcours. Des hauts, des bas, des moments de doute, de fatigue, de remise en question… mais aussi tellement de fierté. Même si j’ai encore du mal à me le dire moi-même, parce que j’ai toujours l’impression de devoir faire plus, d’être plus forte, de ne jamais me suffire", pouvait-on lire sur un post Instagram ce mercredi.

"Cette expérience m’a mise à l’épreuve mentalement comme jamais auparavant. Elle m’a poussée dans mes limites, elle m’a bouleversée, mais elle m’a aussi énormément appris. Elle m’a fait comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Les personnes qui ne font que passer… et celles qui méritent réellement une place dans notre histoire, parce qu’elles nous portent, nous comprennent et nous rendent meilleures", a poursuivi Viviana Pisacane "fière du chemin parcouru".

Si ce message pouvait laisser penser à une fin d’aventure pour la cheffe lyonnaise à l’issue de ces quarts de finale, le verdict est tout autre. A l’issue de trois épreuves mettant à l’honneur la mono texture, le pain rassis et le maquereau, Viviana Pisacane, qui fait partie de la brigade de Hélène Darroze, a décroché son ticket pour la demi-finale de Top Chef qui se déroulera mercredi prochain.

Un joli parcours qui n’est pas sans rappeler celui de la cheffe étoilée Tabata Mey ayant porté les couleurs de Lyon jusqu’à la demi-finale de la saison 3 de Top Chef en 2012.