Cette célèbre agence de mannequins organise un grand casting à Lyon

Il a permis de découvrir Cindy Crawford, Gisèle Bundchen ou encore Alessandra Ambrosio. Le concours Elite Model Look, organisé par la prestigieuse agence de modèles Elite, est de retour à Lyon.

Pour la quatrième année consécutive, le rendez-vous sera donné aux Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu le samedi 13 juin. Les participantes et les participants sont invités à remplir un formulaire au préalable ici

A noter que les castings sont ouverts à tous, à partir de 14 ans (avec une autorisation parentale requise pour les mineurs), sans critère de taille.

Ce sont en tout 17 magasins Galeries Lafayette qui accueillent cette année le concours Elite Model Look. La dernière édition avait permis à 7 talents de signer un contrat de représentation avec Elite Paris. "Depuis plus de 40 ans, le concours Elite Model Look attire des candidats du monde entier et est devenu un véritable tremplin, une référence dans l’univers de la mode", précise Elite.