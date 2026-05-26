Le Bus du Cœur des Femmes attendu cette semaine près de Lyon

En France, une femme meurt toutes les 7 minutes d’une maladie cardiovasculaire. Face à ce constat, le Bus du Cœur des Femmes a comme objectif d’organiser la plus vaste opération de dépistage des maladies cardiovasculaires.

Dans le cadre d’une tournée débutée au mois de mars à l'initiative de la fondation Agir pour le Cœur des Femmes, le Bus du Cœur des Femmes a prévu de faire étape près de Lyon. Le véhicule sera en effet stationné de ce mercredi 27 au vendredi 29 mai sur la place Roger Salengro à Décines-Charpieu.

Durant trois jours, il sera ainsi possible de se faire dépister grâce à un parcours en 11 étapes comprenant notamment un entretien avec un cardiologue, une prise de la tension, des analyses métaboliques, un électrocardiogramme…

"A travers cette initiative, nous souhaitons rappeler combien le dépistage précoce et l’information peuvent sauver des vies, tout en encourageant chacune et chacun à prendre soin de sa santé au quotidien", affirme Laurence Fautra, la maire de Décines-Charpieu.

Le but de cette tournée 2026 du Bus du Cœur des Femmes est d’offrir un dépistage à plus de 5000 femmes en France. La prévention pourrait en effet permettre d’éviter à 8 femmes sur 10 d’entrer dans la maladie.