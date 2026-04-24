Cette enseigne historique de prêt-à-porter féminin vient d’ouvrir une nouvelle boutique à Lyon

Une nouvelle boutique a récemment ouvert ses portes du côté de l’avenue Maréchal-de-Saxe dans le 6e arrondissement de Lyon. Il s’agit de l’enseigne de prêt-à-porter féminin Maison Weill.

La marque fait ainsi son grand retour au sein de la capitale des Gaules puisqu’elle était présente auparavant au niveau de la rue Édouard Herriot. Le magasin avait fermé en 2017… pour au final mieux revenir à Lyon.

"Ce nouvel espace a été conçu dans un esprit à la fois épuré et contemporain, fidèle à l’univers de la Maison. L’agencement met en valeur les collections dans un cadre clair et agréable, pensé pour offrir une expérience simple et qualitative", explique l’enseigne qui souhaite ainsi renforcer sa présence en France. Une nouvelle boutique a en effet récemment ouvert à Lille.

Maison Weill fait aujourd’hui partie de l’histoire de la mode française. Fondée en 1892, l’enseigne propose "un vestiaire féminin raffiné, pensé pour accompagner les femmes au quotidien". Elle est aujourd’hui dirigée par Elie Weill, cinquième génération de la famille à l’origine de cette marque historique du prêt-à-porter féminin en France.