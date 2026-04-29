Un mammographe dernière génération dans cet hôpital de Lyon pour encore mieux dépister le cancer du sein

Du nouveau du côté de l’hôpital Saint Joseph Saint Luc en matière de dépistage du cancer du sein. Un nouveau mammographe est arrivé au sein du centre hospitalier du 7e arrondissement de Lyon.

Il s’agit d’un nouveau mammographe Pristina™ de GE Healthcare dont le coût d’acquisition est de 320 000 euros. L’appareil "permet la réalisation d’examens de mammographies numériques avec tomosynthèse (système d’imagerie à rayons X permettant de reconstruire le volume des seins), tout en s’inscrivant dans un environnement technologique entièrement renouvelé", explique l’hôpital Saint Joseph Saint Luc qui précise également que "l’échographe dédié aux pathologies du sein a également été renouvelé, assurant une mise à niveau et une cohérence de toute la chaîne de diagnostic".

De nouvelles fonctionnalités avancées sont également proposées par le mammographe Pristina™, notamment une solution d’aide au diagnostic par intelligence artificielle (ICAD). "Cette IA assiste le radiologue en attirant son attention sur des zones potentiellement anormales, parfois très peu visibles à l’œil nu". Une fonctionnalité d’angiomammographie permet également "d’analyser la vascularisation des lésions mammaires après injection d’un produit de contraste. Elle fournit ainsi une information fonctionnelle complémentaire, utile pour mieux caractériser certaines lésions ou affiner un bilan diagnostique. Il s’agit d’un atout majeur de cet appareil, car ces données sont habituellement obtenues par IRM", précise le centre hospitalier, également centre de dépistage agréé du cancer du sein.

"Les examens antérieurs de la patiente peuvent être visualisés et comparés directement sur la console d’interprétation du radiologue, facilitant l’analyse évolutive des éventuelles lésions", poursuit l’hôpital Saint Joseph Saint Luc qui met également en avant "un écran de lecture de 12 millions de pixels garantissant un très haut niveau de restitution des images".

Chaque année, près de 2750 mammographies sont réalisées dans l’hôpital lyonnais du 7e arrondissement.