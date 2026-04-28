"Ça me fascine !" : une Lyonnaise donne la parole aux entrepreneurs

"Il y a beaucoup d’histoires à encore raconter." Diana Gochgarian ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Depuis plus d’un an, cette Lyonnaise met en lumière les entrepreneurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans son podcast intitulé Izakna. Ils sont aujourd’hui une cinquantaine à avoir déjà répondu à ses questions : Henry Malfroy de la Maison Malfroy, l’architecte et artiste Jacques Rival, Bernard Reybier à la tête de Fermob, Laureen Schein de La Belle Boucle, David Massot du Cirque Imagine…

"Ce ne sont pas toujours des grands patrons en costume cravate", insiste Diana Gochgarian qui veut avec son podcast donner des modèles aux autres entrepreneurs de la région lyonnaise mais aussi des ressources. "Ce n’est pas un exercice de communication mais une manière d’aller partager des anecdotes sur les différents parcours racontés. Ce qui m’intéresse est vraiment de savoir pourquoi les gens se passionnent à ce point pour leur travail. Bien souvent ce n’est pas la rémunération… Ça me fascine", poursuit la fondatrice d’Izakna qui vient de dépasser les 50 épisodes de son podcast. "Je voulais vraiment montrer le modèle de success story régional", ajoute-t-elle.

Parmi les entrepreneurs que souhaiteraient recevoir Diana Gochgarian, on retrouve Eric Babolat, PDG de l’entreprise Babolat, et Alexandra Mathiolon, directrice générale de SERFIM. "Plus je creuse, plus il y en a…", se réjouit-elle.

Un épisode sort aujourd’hui chaque semaine le mardi matin. Cet été, Izakna proposera des hors-séries sur la façon pour les entrepreneurs de prendre du repos et de gérer leurs affaires durant les congés estivaux. Diana Gochgarian a notamment reçu le soutien d’Evolem, une holding familiale d’investissement lyonnais ayant pour but de faire grandir des PME françaises, mais également des espaces de coworking Wojo.