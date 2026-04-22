Direction ce mercredi la Chapelle de la Trinité dans le 2e arrondissement de Lyon pour la troisième édition de la soirée "En mode éthique" organisée par l’association lyonnaise The Greener Good. L’objectif est une nouvelle fois de sensibiliser le grand public aux enjeux de la mode et de proposer des solutions pour mieux consommer.

Le rendez-vous est donné de 17h à 21h30 avec à découvrir sur place un marché d’exposantes, des animations et jeux autour de la mode éthique, une conférence sur l’histoire de la mode et son évolution ainsi qu’un défilé de mode éthique.

L’événement se déroule dans le cadre de la Fashion Revolution Week mise en avant dans le monde entier. Il s’agira une nouvelle fois également de commémorer l’effondrement du bâtiment Rana Plaza au Bangladesh en 2013 qui abritait plusieurs ateliers de confection pour des marques internationales de vêtements. Le drame avait fait plus de 1100 morts.