Ce fut un événement lors de la dernière édition du festival Quais du Polar à Lyon. La romance a en effet été représentée pour la première fois avec la présence de Dahlia Blake, autrice de la saga Les Légendes dont le troisième tome intitulé Blue Velvet et publié aux éditions Nox (Albin Michel) sort ce mercredi. "C’était une fierté de représenter la romance", nous confie la romancière lyonnaise.

La trilogie Les Légendes met à l’honneur des femmes dans l’espionnage. Chaque tome peut se lire indépendamment et se déroule dans un nouveau pays. Pour ce tome 3, direction Cuba. "Il est très divertissant comparé aux autres avec beaucoup de rebondissements. Il est également plus sexy avec aussi un humour noir plus assumé. On est vraiment dans un mélange de Mission Impossible et de télénovelas", assure Dahlia Blake.

Cette nouvelle sortie est un véritable événement pour les lecteurs de romance dont la popularité ne cesse de grandir ces dernières années malgré encore de nombreuses critiques. "On ne peut plus nier aujourd’hui que c’est un genre important. La romance a toujours existé. On a le droit de parler d’amour pour parler d’amour. L’amour est aussi politique et il a sa place plus que tout aujourd’hui", estime Dahlia Blake.

Les fans peuvent-ils espérer un tome 4 des Légendes ? "Je pense que la saga est terminée pour le moment. Ces deux ans de ma vie sont finis", affirme la romancière lyonnaise qui ne ferme malgré tout pas la porte à d’éventuels autres histoires d’espionnes. Concernant son rapport à la ville où elle habite aujourd’hui, Dahlia Blake veut en faire son cocon. "J’écris beaucoup dehors. Je m’inspire souvent de ma ville sans en parler. Lyon est mon petit endroit à moi", conclut celle qui est aujourd’hui une figure montante de la romance en France.

A.D.