"Vous ne trouvez pas qu’il manque quelque chose sur le tapis rouge ? ": le message de Virginie Grossat après l’avant-première du film "Le Diable s’habille en Prada 2"

Le Diable s’habille en Prada 2. Vingt ans après le premier volet, revoilà l’exigeante Miranda Priestly, toujours rédactrice en chef du magazine de mode Runway, mais dans un monde qui a évolué… La suite du Diable s’habille en Prada sort ce mercredi au cinéma avec à nouveau à l’affiche Mery Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci. De quoi ravir les fans du film culte sorti en 2006 réalisé d’après le livre de Lauren Weisberger.

Ce lundi soir, l’avant-première du Diable s’habille en Prada 2 se déroulait à Paris en présence de nombreuses personnalités, notamment Hélène Ségara, Jean-Luc Reichmann, Enora Malagré, Audrey Crespo-Mara, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026…

L’événement a fait réagir Virginie Grossat, créatrice de contenu lyonnaise comptant plus de 87 000 abonnés sur Instagram et plus de 767 000 followers sur TikTok. "Vous ne trouvez pas qu’il manque quelque chose sur le tapis rouge ?", s’interroge l’influenceuse. "La mode grande taille et les corps gros sont encore persona non grata sur le tapis rouge. Pourtant en France : plus de 60% des femmes portent une taille supérieure au 42. Moins de 6% portent du 36. Et sur les podiums ? Moins de 1% des looks sont en grande taille. Cherchez l’erreur", affirme Virginie Grossat. La créatrice de contenu a d’ailleurs publié une vidéo sur le sujet. "C’est probablement la vidéo que j’aurais postée si j’avais été invitée à l’avant-première de Le Diable s’habille en Prada 2…", peut-on lire en légende de la vidéo où l’on voit la Lyonnaise présenter plusieurs looks de soirée.

"Dire que ce marché est une niche, que ce n’est pas rentable, ou qu’il représente une minorité… c’est surtout refuser de voir la réalité. C’est ignorer la moitié de la population. Et pourtant, j’ai déjà prouvé que je pouvais faire autant d’effet sur un tapis rouge que mes collègues dites "skinny"", déplore Virginie Grossat qui a fait de la visibilité des personnes obèses et en surpoids une de ses combats sur les réseaux sociaux.