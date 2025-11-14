Une grande vente aux enchères à Lyon pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

Sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein par l’action artistique. Tel est l’objectif du Projet Vénus depuis 2009. L’année 2025 n’aura pas fait exception à la règle avec une centaine d’œuvres réalisées grâce à la participation dizaines de femmes et de quelques hommes ayant décidé de poser pour la bonne cause sans oublier les photographes, les artistes-plasticiens et les amateurs présents lors d’ateliers sociaux-artistiques.

Il s’agira d’ailleurs cette année de la dernière édition du projet des équipes du Centre d’Art Spacejunk. "Le projet Vénus propose d’offrir un regard artistique sur le corps de la femme, de le sublimer et de démystifier les tabous liés au cancer du sein. Chaque œuvre du projet est une réalisation à 6 mains : le modèle, le photographe et une femme d’atelier ou un artiste plasticien", rappellent-elles.

Les toiles sublimées ont été exposées ces dernières semaines dans plusieurs lieux de l’agglomération lyonnaise afin de sensibiliser le public. Une grande vente aux enchères viendra clôturer la dernière édition de cette initiative. Direction ce lundi 17 novembre l’Hôtel de Ville de Lyon. Dès 19h, il sera possible d’acquérir une toile pour la bonne cause. A noter que les fonds récoltés iront à l’association Europa Donna Lyon œuvrant contre le cancer du sein.

Inscription obligatoire ici pour assister à la vente aux enchères.