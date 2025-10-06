"Il faut savoir écouter son corps" : le témoignage d'Alicia, diagnostiquée d'un cancer du sein à 26 ans

Aujourd’hui âgée de 30 ans, elle découvre il y a 4 ans, lors d’une autopalpation, une masse étrange qu’elle n’avait jamais senti auparavant dans son sein. Sa première réaction a été de consulter son médecin, qui lui a expliqué que le cancer du sein touchait généralement des femmes plus âgées et qu’il ne provoquait pas de douleurs.

"Je connaissais bien mon corps et j’ai décidé de m’écouter pour me dire qu’il y avait vraiment quelque chose qui n’allait pas."

Après différents examens, le diagnostic tombe : un cancer du sein. Un véritable choc pour la jeune femme, qui ne s’attendait pas à être confrontée à une telle maladie si jeune.

"Je me suis dit : on a un protocole, on sait ce qu’il faut faire. Mais l’après a été le plus dur pour moi, je ne savais pas trop où j’en étais."

Après une ablation d’un premier sein, d’autres questions se posent : faut-il retirer le second ? Faut-il envisager la congélation de ses ovocytes, fécondés ou non ? Autant de décisions lourdes de conséquences pour une femme de son âge.

C’est à ce moment-là qu’elle rencontre l’association Jeune & Rose, qui accompagne les jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Ce collectif aborde les problématiques spécifiques aux patientes jeunes : être maman avec un cancer, envisager une grossesse après les traitements, ou encore reprendre le travail.

L’association rhodanienne mène également des actions de prévention auprès du jeune public pour apprendre les gestes d’autopalpation mammaire, essentiels pour une détection précoce du cancer du sein. Elle sensibilise aussi le personnel soignant afin qu’il soit plus attentif à ces signaux.

"J’ai rencontré l’association après mes traitements et ça m’a fait beaucoup de bien de rencontrer des femmes qui avaient vécu la même chose. Parce qu’à 26 ans, on est un peu seule face à ça."

Une expérience qui lui a beaucoup apporté et qui l’a conduite à s’investir dans la cause, en devenant ambassadrice à son tour.

"Si j’avais un conseil, ce serait de bien connaître son corps, de s’écouter et de se faire confiance. Si vous sentez quelque chose, n’hésitez pas à consulter plusieurs médecins, car vous vous connaissez mieux que quiconque."