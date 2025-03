Cet hôpital de Lyon a inauguré sa nouvelle maternité

Plus de 2000 bébés ont vu le jour dans cet hôpital lyonnais en 2024. Situé dans le 7e arrondissement, l’hôpital Saint Joseph Saint Luc a inauguré ce mercredi sa nouvelle maternité. Cette dernière a été entièrement rénovée après plusieurs mois de travaux. Les 25 chambres de la maternité se trouvent désormais toutes au 5e étage de l’hôpital tout comme les deux pouponnières, le bureau d’état civil, l’espace de vie ou encore la salle de préparation à la naissance.

Parmi les autres nouveautés : l’installation de berceaux sécurisés de co-dodo dans la quasi-totalité des chambres mais également l’arrivée d’équipements supplémentaires afin de permettre des accouchements naturels aussi connus sous le nom d’accouchements physiologiques.

"Nous avons souhaité créer un véritable cocon pour les mamans, un lieu où elles se sentent en sécurité, écoutées et entourées d’une équipe bienveillante et présente jour et nuit", explique Mathieu Piquet Gauthier, coordonateur en maïeutique.

La rénovation de la maternité de l’hôpital Saint Joseph Saint Luc aura coûté plus de 2 millions d’euros.