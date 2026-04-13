Cette enseigne de décoration vient d’ouvrir sa troisième boutique à Lyon

Une toute nouvelle boutique a ouvert ses portes dans le centre-ville de Lyon, plus précisément du côté de la rue Victor Hugo dans le 2e arrondissement.

Il s’agit de l’enseigne de décoration danoise Flying Tiger Copenhagen. Ce nouveau magasin est le troisième à Lyon de la marque qui propose des articles de décoration, des idées cadeaux, des jeux et des jouets ainsi que de l’alimentation. Les premiers clients ont été accueillis le vendredi 10 avril et ils étaient nombreux au rendez-vous.

L’enseigne Flying Tiger Copenhagen est déjà présente dans le quartier Grolée mais également au centre commercial Westfield La Part-Dieu. "Et restez dans le coin… une nouvelle ouverture arrive bientôt ailleurs", commente la marque sur ses réseaux sociaux.