Une vente d’archives de pièces de prêt-à-porter de luxe organisée à Lyon

Louis Vuitton, Dior, Fendi, Balenciaga, Prada, Comme des Garçons ou encore Margiela… Autant de grands noms de maison que les amateurs de shopping connaissent bien. Bonne nouvelle puisqu’une vente d’archives de vêtements et d’accessoires de luxe aura lieu ce week-end à Lyon.

Le rendez-vous est donné ce samedi 11 et ce dimanche 12 avril du côté de la boutique Les Pièces Vintage dans le 1er arrondissement de Lyon. Des remises allant jusqu’à -80% seront notamment au programme avec des pièces rares à des prix accessibles. De quoi se faire plaisir lors d’une virée shopping ce week-end…