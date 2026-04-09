Lucie Castel : une saga littéraire palpitante venue de Lyon

C’est le pari que s’est lancé Lucie Castel. Après plusieurs succès comme Pas si simple (paru aux éditions &H en2017) et Toutes les vies d’Alice (aux éditions Charleston en 2023), la romancière lyonnaise est de retour en ce mois d’avril avec Le Pacte des Héritières. Rencontre avec une écrivaine passionnée et engagée.

En ce mois d’Avril parait le premier livre de votre saga. À quoi doit-on s’attendre ?

On assiste à une succession d’un très grand groupe industriel, connu dans le monde entier, qui s’appelle les Rochefort. Une succession qui se passe très mal : non seulement il se livre une lutte incroyable, mais en plus il y a une nouvelle héritière qui entre dans le jeu, qui est une jeune femme abandonnée à sa naissance et qui débarque dans cette succession avec un monde qu’elle ne connait pas, avec des règles, des trahisons, des jeux de pouvoir. Elle va essayer de nager dans ce milieu de requins.

Comment l’inspiration vous est venue ?

J’aimerai avoir dans mon entourage une société si grandiose et si riche (rires). Je suis fascinée par les grandes sagas autour des familles, où il y a beaucoup de monde et où on assiste à des jeux de pouvoir. Ça ne me rajeunit pas, mais avec ma maman quand j’étais jeune, je regardais les rediffusions de Dynastie et de Dallas, ou alors plus récemment Succession. J’adore ce milieu de l’entre-soi, de riches qui ne sortent jamais de leur bulle de luxe, et qui en réalité se livrent à des jeux de pouvoir avec des successions très compliquées et des personnes qui ne sont pas très fréquentables, malgré le luxe et les paillettes. Et quand on gratte un peu, on se rend compte qu’elles ne sont pas du tout fréquentables et qu’elles sont voraces, qu’elles n’ont jamais assez d’argent et qu’elles en veulent toujours plus.

"Je suis fascinée par la noirceur de l’être humain, et par la double facette que l’on peut avoir".

L’idée était de lever le voile sur ses familles d’ultra-riches ?

La première chose qu’ils montrent, c’est un monde de paillettes, d’ultra-luxe, de gens qui sont heureux, socialement très acceptables. Puis on se rend compte de toute la noirceur qu’il peut y avoir. Moi, je suis fascinée par la noirceur de l’être humain, et par la double facette que l’on peut avoir, et cette espère de schizophrénie des personnages. Je voulais vraiment confronter cette image qui est double avec une jeune fille qui n’a connu finalement que la précarité, qui d’ailleurs perd son travail au début du livre. Au contraire, elle dit ce qu’elle pense, et elle pense ce qu’elle dit. Elle arrive dans ce monde où il n’y a que des faux-semblants.

Comment s’articule la suite de l’histoire ?

Le titre, c’est Le Pacte des Héritières : on va suivre le parcours de cousines, qui ont à peu près le même âge et qui toutes à leur façon ont des choses à régler dans cette famille, et à conquérir. Chaque livre est dédié à ces cousines, même si on les suit toutes les quatre tout au long des livres. On va suivre leur ascension, et comment elles luttent face à ce monde d’hommes qui détient le pouvoir. On va voir comment elles vont grignoter, comment elles vont fouiller ce monde, et comment elles vont récupérer un peu de pouvoir.

Votre écriture est profondément engagée pour la cause féminine…

Totalement. C’est quelque chose qui me tient à cœur, qui est d’ailleurs un thème récurrent dans mes livres. Et là particulièrement, parce qu’on est centré sur des personnages de femmes à qui on a tout pris, et qui vont se relever, et qui vont avoir à combattre. C’est toute la problématique de « est-ce qu’on va y arriver ? ». En face d’elles, il y a des hommes qui focalisent sur l’argent et le pouvoir et qui surtout le détiennent totalement et qui ne veulent pas le lâcher.

Peut-on parler de la saga de l’été ?

Je l’espère vraiment ! On peut commencer à la lire à vingt ans, même un peu avant, et on peut la lire à soixante ans, même plus ! J’aborde des thèmes qui touchent plein de générations, et beaucoup vont pouvoir se retrouver dans les thématiques développées. Je l’ai conçu comme un roman épique, qui mélange à la fois le roman d’aventure, le roman de famille avec des enquêtes. On est au cœur de différents genres centrés autour de ces femmes avec un destin extraordinaire. J’espère que ça va plaire aux lecteurs et aux lectrices, et j’espère que ça va devenir la saga de l’été ! En tout cas c’est ce que j’ambitionne ! (rires).

L’institut des carrières littéraires

Lucie Castel n’écrit pas seulement des histoires, elle aide d’autres écrivains à se lancer. La Lyonnaise fonde en 2019 l’institut des carrières littéraires (LICARES), une école à distance qui accompagne des auteurs qui veulent se professionnaliser, allant de la méthodologie d'écriture à la publication d’un roman.