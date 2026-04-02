Cette marque parisienne de vêtements et de décoration ouvre une boutique à Lyon

Du nouveau en cette fin de semaine du côté de la gare de la Part-Dieu à Lyon. Une toute nouvelle boutique va ouvrir ses portes ce vendredi. La marque parisienne Petit Pan va en effet poser ses valises dans la plus grande gare de la capitale des Gaules.

Suivie par plus de 53 000 personnes sur Instagram, la marque Petit Pan propose non seulement des accessoires colorés de décoration comme du linge de maison, des sacs, des cabas ou encore de la papeterie mais également des vêtements pour bébé, des bavoirs, des doudous, des sacs à langer, des gigoteuses, des pyjamas, des lampions et des cerfs-volants.

A l’origine de Petit Ban dont la création remonte à 2002 : l’artiste belge Myriam De Loor et le kite designer Pan Gang qui souhaitaient mettre en avant leur amour pour la couleur, la Chine, l’art et l’enfance.