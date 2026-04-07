Cette boutique de vêtements organise un vide-dressing sur les toits de Lyon

Un bon plan à noter pour ce week-end. La boutique de vêtements de seconde main Les Dégoteuses organise ce samedi 11 et ce dimanche 12 avril un vide-dressing. Mais pas n’importe où. Le rendez-vous est donné, non pas au sein du magasin situé rue d’Algérie dans le 1er arrondissement de Lyon, mais à l’hôtel Fort Saint Laurent.

Ce sont plus de 3000 pièces de seconde main qui seront à chiner avec une sélection pour les femmes mais également pour les hommes. Les promotions iront jusqu’à -80%. Il sera possible de retrouver des marques comme Sézane, Ba&sh, Maje, Zara, Levi’s ou encore Sandro. Des bijoux et de la déco seront aussi à retrouver sur place.

Une façon de faire de belles trouvailles tout en profitant d’une belle vue de Lyon. Entrée libre et gratuite.