Lutte contre l’endométriose : on fait quoi à Lyon ?

Ce vendredi 27 mars est la journée de lutte contre l’endométriose. La maladie touche environ 2 millions de Françaises et se traduit par l’infertilité, des douleurs pelviennes chroniques ou encore des troubles urinaires, digestifs et psychoaffectifs…

De plus en plus médiatisée, notamment par des témoignages de personnalités, l’endométriose est aujourd’hui reconnue par l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme un problème de santé public global.

A Lyon, trois hôpitaux de jour ont ouvert leurs portes afin de proposer un parcours médical complet et sur mesure aux femmes touchées par la maladie. Ces unités se trouvent à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, à l’hôpital Lyon Sud et à l’hôpital de la Croix-Rousse. Des consultations avec des gynécologues, des échographistes, des radiologues, des médecins spécialistes en fertilité, des chirurgiens urologues, des kinésithérapeutes ou encore des psychologues sont prévues sur place.

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont également été sélectionnés il y a maintenant plus d’un an pour expérimenter le test salivaire détectant l’endométriose. Ce dernier est d’ailleurs conçu par la biotech lyonnaise Ziwig qui annonce ce vendredi avoir franchi le cap des 5000 tests prescrits en France dans plus de 100 centres spécialisés. C’est le cas au sein des hôpitaux Lyon Sud et de la Croix-Rousse.

A noter que le test de Ziwig, dont la fiabilité est supérieure à 95%, a récemment obtenu le feu vert pour une commercialisation aux Etats-Unis.