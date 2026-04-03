Cette marque de prêt-à-porter féminin va ouvrir une boutique éphémère à Lyon

Bonne nouvelle pour les amatrices de mode et de shopping. La marque lyonnaise de prêt-à-porter féminin Barnie a annoncé ce jeudi soir l’ouverture prochaine d’un pop-up. Le rendez-vous sera donné du 16 au 25 avril au 3 rue Pleney dans le 1er arrondissement de Lyon.

De quoi réjouir les fans de marque fondée par Delphine Reynaud disponible uniquement en ligne et suivie aujourd’hui par plus de 76 000 abonnés sur Instagram.

Les clientes pourront notamment découvrir dans cette boutique éphémère la collection printemps-été mais également en avant-première la série de mai baptisée L’ESCALE Acte I.