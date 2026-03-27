Une boisson gourmande inédite lancée par deux cousines lyonnaises

C’est à deux pas de la place des Terreaux que nous retrouvons Dalal Hankir, pâtissière passée par l’Institut Lyfe, et Clara Gallin, ayant fait une école de commerce. Deux profils bien différents, et pourtant complémentaires. C’est toutes les deux qu’elles ont décidé de lancer Velica, un tout nouveau coffee-shop qui a ouvert ses portes à l’automne dernier. "Ça faisait quelques années qu’on avait envie de créer un projet. On se complète bien" affirme Dalal Hankir.

Le Velica (du verbe latin vellicare signifiant titiller les papilles) n’est pas seulement le nom de la boutique : c’est aussi une création originale qui fait à la fois office de boisson chaude ou froide et de dessert. "Tout est fait maison" souligne Dalal Hankir.

On retrouve notamment sur le gobelet une guimauve flambée, une boule de chantilly maison, un nappage chocolat ou caramel ainsi que les toppings de son choix (cookie, brownie ou pop-corn). Un régal ! La maison propose également un snacking salé, avec un croque classique à base de shokupan jambon emmental, et une version veggie avec du pesto et des tomates séchées. "On travaille avec la boulangerie Antoinette. On reste lyonnais !".

Avec l’arrivée des beaux jours, les cousines lancent une limonade maison. "C’est la recette de notre grand-mère !" explique Clara. Mention spéciale pour le lieu chaleureux où il est également possible de participer à des ateliers.