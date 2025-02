Deux hôpitaux lyonnais sélectionnés pour expérimenter le test salivaire détectant l’endométriose

L’annonce a suscité de l’espoir. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a fait savoir en ce début de semaine qu’un test salivaire utilisé pour le diagnostic de l’endométriose allait désormais être remboursé pour certaines femmes. Ce dernier, conçu par la biotech lyonnaise Ziwig, sera disponible dans 80 établissements de santé en France.

Une expérimentation clinique sera d’abord menée avec 2500 patientes volontaires. Parmi les hôpitaux sélectionnés dans le pays, on retrouve l’hôpital Lyon Sud et l’hôpital de la Croix Rousse. "L’Endotest® est une petite révolution. Il permet de détecter la maladie plus tôt et de manière moins invasive, ce qui est essentiel pour une prise en charge adaptée. En raccourcissant le délai de diagnostic, nous pouvons offrir des traitements mieux ciblés et soulager plus rapidement les douleurs des patientes. Cette avancée représente également une source d'espoir pour les femmes qui souffrent depuis trop longtemps sans explication", assure notamment le professeur François Golfier, chef du service de chirurgie gynécologique et cancérologique – obstétrique à l’hôpital Lyon Sud.

Environ 10 à 15 % des femmes en âge de procréer souffrent aujourd’hui d’endométriose en France. La maladie est diagnostiquée avec un retard moyen de sept ans.