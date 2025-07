"J’avais besoin de me challenger" : Aurélie a parcouru 6 000 km à vélo jusqu’au Cap nord

Il y a un an, Aurélie, alors âgée de 33 ans, décide de quitter son travail d’architecte d’intérieur pour partir à la découverte du monde. Mais pas n’importe comment : à vélo. Une distance de 6 000 km la sépare de chez elle à Bourgoin-Jallieu (Isère) jusqu’à son point d’arrivée : le Cap Nord en Norvège.

"Je suis fan de cette destination, j’avais envie de repousser mes limites et aussi envie d’aller au point le plus au nord de l’Europe".

Une idée un peu folle née d’un désir de changement, d’un besoin de prendre un nouveau départ, un virage qui l’a menée à devenir illustratrice indépendante.

"J’avais envie de me challenger et de trouver de l’inspiration. J’ai toujours eu mes meilleures idées sur un vélo ou en courant".

Se rendant compte qu’il y avait un lien entre sa pratique sportive, sa créativité et son inspiration, ce voyage était pour elle la parfaite transition vers une nouvelle vie.

Seule, elle s’est lancée dans un périple à travers huit pays d’Europe pour atteindre son but.

"Il y a eu des moments de solitude, c’est vrai, mais globalement quand on part tous seul on n’est jamais vraiment tout seule. On est un aimant à rencontre, tout le monde vient nous parler, nous poser des questions. Il y a plein de gens très gentils dans le monde, en Europe. J’ai fait vraiment que de très belles rencontres qui m’ont fait du bien dans les moments où j’en avais besoin".

Au fil de ce voyage, Aurélie a pris le temps de ralentir, de s’arrêter, de contempler le monde qui l’entoure, et de le dessiner. Passionnée de dessin depuis toujours, elle a laissé parler sa sensibilité face aux paysages traversés, avec cette envie constante de les retranscrire à travers ses carnets de voyage et ses illustrations.

Le dessin l’a guidée tout au long de cette aventure, mais aussi la vidéo : à son retour, elle a décidé d’en faire un court-métrage, Lignes et Horizons, réalisé par l’artiste PAN (Excla-motion), aujourd’hui projeté dans plusieurs villes autour de Lyon.

"Je suis rentrée avec plus de dix heures de rushs dans mes bagages, j’avais envie d’en faire un objet artistique qui me correspond, qui montre ce que j’ai vécu, pas que sportif, mais aussi mon accomplissement mental. Pour expliquer par toutes les phases dans lesquels j’étais passée. C’était pour moi une manière de digérer cette aventure, de la comprendre. J’avais besoin de prendre un moment de recul en rentrant".

"Si quelqu’un hésite à partir, je lui dirai d’écouter son intuition, c’est qu’au fond d’elle si elle ressent le besoin, c’est qu’il faut y aller, il faut s’écouter. Mais il faut avant tout essayer de lâcher l’envie de tout contrôler, c’est le principe de ce voyage. C’est sûrement la plus belle chose à faire et vous verrez, vous ne rentrerez pas tout à fait pareil".

Une leçon apprise durant de ce voyage :

"On n’a pas besoin d’aller aussi loin pendant aussi longtemps pour vivre une aventure. On peut la vivre au pied de notre immeuble, en faisant une sortie d’un jour ou deux, mais pas besoin d’aller au Cap nord pour vivre une aventure. Chacun a notre niveau, on est capable de vivre notre aventure", conclut-elle.