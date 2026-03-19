"On a deux mois pour réaliser notre pop-up de rêve" : cette boutique parisienne de robes bientôt à Lyon

"Une robe, des souvenirs infinis." Telle est la devise de la marque Lemon Nana lancée en avril 2024 et qui possède aujourd’hui sa boutique à Paris. On y retrouve des robes de soirée et de cérémonie.

Suivie par plus de 30 000 personnes sur Instagram, la marque vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les Lyonnaises. Une boutique éphémère va en effet prochainement ouvrir ses portes au sein de la capitale des Gaules. Le rendez-vous sera donné du 12 au 17 mai chez No Bad Day tout près de la place des Jacobins dans le 2e arrondissement.

"On a deux mois pour réaliser notre pop-up de rêve", peut-on entendre dans une vidéo de la marque publiée sur Instagram. C’est d’ailleurs la première fois que Lemon Nana ouvre une boutique éphémère en France.