Découvrez les prénoms qui seront les plus tendances en 2026 

Quels seront les prénoms les plus donnés aux bébés en France en 2026 ? Les futurs parents ne devraient pas manquer ce jeudi la sortie de la dernière édition de l’Officiel des prénoms qui dévoile les tendances pour l’année à venir. Le classement a notamment été établi grâce aux derniers chiffres de l’Insee publiés au mois de juillet.
Les prénoms universels seront une nouvelle fois tendances en 2026, selon Le Parisien. Chez les filles, Louise, Jade et Alma occuperont les trois premières places tandis qu’Ambre, Alba, Emma, Romy, Rose, Adèle et Alice complèteront le top 10. On retrouve également un peu plus loin dans le classement Inaya, Lou, Anna, Mia, Eva, Iris, Giulia ou encore Agathe.
Du côté des petits garçons, Gabriel restera le prénom le plus donné tandis que Raphaël et Noah complèteront le podium. Louis, Léo, Adam, Arthur, Jules, Léon, Eden, Liam, Sacha, Noé ou encore Lucas figurent également dans le top 20.
Le top des prénoms féminins pour 2025 :
1 - Louise
2 - Jade
3 - Alma
4 - Ambre
5 - Alba
6 - Emma
7 - Romy
8 - Rose
9 - Adèle
10 - Alice
11 - Inaya
12 - Lou
13 - Anna
14 - Mia
15 - Eva
16 - Iris
17 - Giulia
18 - Agathe
19 - Lina
20 - Julia
Le top des prénoms masculins pour 2025 :
1 - Gabriel
2 - Raphaël
3 - Noah
4 - Louis
5 - Léo
6 - Adam
7 - Arthur
8 - Jules
9 - Léon
10 - Maël
11- Eden
12 - Isaac
13 - Liam
14 - Marceau
15 - Elio
16 - Sacha
17 - Noé
18 - Lucas
19 - Andrea
20 - Imran