Découvrez les prénoms qui seront les plus tendances en 2026 

Quels seront les prénoms les plus donnés aux bébés en France en 2026 ? Les futurs parents ne devraient pas manquer ce jeudi la sortie de la dernière édition de l’Officiel des prénoms qui dévoile les tendances pour l’année à venir. Le classement a notamment été établi grâce aux derniers chiffres de l’Insee publiés au mois de juillet.

Les prénoms universels seront une nouvelle fois tendances en 2026, selon Le Parisien. Chez les filles, Louise, Jade et Alma occuperont les trois premières places tandis qu’Ambre, Alba, Emma, Romy, Rose, Adèle et Alice complèteront le top 10. On retrouve également un peu plus loin dans le classement Inaya, Lou, Anna, Mia, Eva, Iris, Giulia ou encore Agathe.

Du côté des petits garçons, Gabriel restera le prénom le plus donné tandis que Raphaël et Noah complèteront le podium. Louis, Léo, Adam, Arthur, Jules, Léon, Eden, Liam, Sacha, Noé ou encore Lucas figurent également dans le top 20.

Le top des prénoms féminins pour 2025 :

1 - Louise

2 - Jade

3 - Alma

4 - Ambre

5 - Alba

6 - Emma

7 - Romy

8 - Rose

9 - Adèle

10 - Alice

11 - Inaya

12 - Lou

13 - Anna

14 - Mia

15 - Eva

16 - Iris

17 - Giulia

18 - Agathe

19 - Lina

20 - Julia

Le top des prénoms masculins pour 2025 :

1 - Gabriel

2 - Raphaël

3 - Noah

4 - Louis

5 - Léo

6 - Adam

7 - Arthur

8 - Jules

9 - Léon

10 - Maël

11- Eden

12 - Isaac

13 - Liam

14 - Marceau

15 - Elio

16 - Sacha

17 - Noé

18 - Lucas

19 - Andrea

20 - Imran