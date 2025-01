"C’est la première naissance en 2025 dans la maternité de l’hôpital Lyon Sud." Les Hospices Civils de Lyon ont présenté ce jeudi après-midi le premier bébé de la nouvelle année.

Il s’agit d’un petit garçon prénommé Isaiah. "Bravo à toute la #TeamHCL, et félicitations aux nouveaux parents", commentent les HCL avec plusieurs photos du nouveau-né accompagné de ses parents, Charlotte et David, mais également de Myriam, la sage-femme, et de Maryne, auxiliaire de puériculture.