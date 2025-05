Deux sœurs lyonnaises imaginent une gamme de soins naturels pour les bébés et les femmes enceintes

Sarah et Sirine Aureal sont les fondatrices de La Rêverie, une entreprise basée à Vaulx-en-Velin près de Lyon dont le mot d’ordre est de "proposer les meilleurs soins pour les bébés et les femmes enceintes". Les deux jeunes femmes ont ainsi lancé une huile de massage utilisables à la fois pour les futures mamans mais également au cours des premiers mois des nourrissons. "Notre idée est aujourd’hui d’avoir une expertise dermo-naturelle pour sublimer la maternité", explique Sarah Aureal, ingénieure en cosmétologie ayant auparavant travaillé dans des maisons comme Nivea ou Paco Rabanne.

L’huile de massage de La Rêverie a notamment la particularité de contenir plus de 98% d’ingrédients français dont certains sont issus de l’agricultrice régénératrice. On retrouve par exemple de la prune de Gascogne, de l’algue brune ou encore du calendula dont les vertus sont utilisées pour nourrir les peaux sèches. "Nous voulions des produits sains qui aient un impact positif sur l’environnement mais également une marque qui soit belle esthétiquement", poursuit Sarah Aureal. Les deux sœurs ont également imaginé un second produit : une brosse végane en bois de hêtre français pour peigner les cheveux des bébés.

Toujours dans le but de "sublimer la maternité", La Rêverie devrait élargir sa gamme dans les prochaines années avec un gel douche ayant "la même vision et la même philosophie" de combler les attentes des femmes enceintes et des bébés.