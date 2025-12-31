Une barmaid lyonnaise imagine un chouchou anti-drogue pour sécuriser son verre en soirée

Alors que les soirées seront nombreuses ce mercredi à l’occasion du passage à la nouvelle année, une barmaid lyonnaise a décidé de se mobiliser face au fléau du GHB. Giulietta D’Eramo a 25 ans et est la fondatrice de la marque Di San Rocco qui propose des chouchous anti-drogue permettant de sécuriser son verre en soirée.

Une expérience traumatisante est à l’origine de ces accessoires réalisés par la jeune femme à partir de tissus de seconde main. Alors qu’elle participe à un festival dans l’est de la France en 2019, Giulietta D’Eramo est témoin du viol d’une de ses amies avec qui elle partage une tente. Cette dernière a été droguée.

Le confinement poussera par la suite la jeune femme à réfléchir sur cet épisode. "Je suis ressortie avec mes amis et j’avais très peur", se rappelle-t-elle. Giulietta D’Eramo décide alors de se confectionner elle-même "un chouchou cache-verre". C’est le début du projet baptisé Di San Rocco faisant référence à Saint Roch de Montpellier représentant la protection et la sécurité.

Giulietta D’Eramo met par la suite en pause sa marque avant de la relancer lors de son installation en juin dernier à Lyon. Aujourd’hui barmaid dans le 7e arrondissement, la jeune femme expose ses protections là où elle travaille. "La soumission chimique est un sujet important. Je veux glamouriser la sécurité. Que ce chouchou ne soit pas vu juste comme un objet de prévention et devienne un automatisme comme mettre un préservatif", insiste-t-elle. "Les soirées techno sont un milieu où la drogue est très courante", ajoute Giulietta D’Eramo voulant apporter sa pierre à l’édifice dans cette lutte contre le GHB. Une version porte-clé des chouchous anti-drogue est également disponible sur le site de la marque Di San Rocco.

A.D.