Lyon dans le classement mondial des villes les plus instagrammables en automne

Ah l’automne, ses feuilles et ses belles couleurs. L’occasion parfaite de faire de jolies photos. Lyon ne fait pas exception à la règle avec de nombreux clichés pris au parc de la Tête d’Or, sur les quais ou encore à Fourvière. Bien au contraire comme le prouve cette étude menée par Deluxe Holiday Homes concernant les villes les plus instagrammables du monde.

Lyon décroche la cinquième place derrière Berlin, Dublin, Paris et Vancouver mais devant Edimbourg, New York, Québec, Prague et Séoul. La capitale des Gaules enregistre en effet 19 millions de hashtags liés à l’automne avec en moyenne quatre photos de cette saison postées par touriste.